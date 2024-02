CORREÇÃO-Setor mineral no Brasil investirá US$64,5 bi até 2028, diz Ibram

(Corrige o título para 2028, em vez de 2024)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O setor mineral brasileiro deverá investir cerca de 64,5 bilhões de dólares no período entre 2024 e 2028, alta de 29% ante os investimentos previstos no período anterior (de 2023 a 2027), informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que representa as mineradoras no Brasil.

O avanço nos aportes terá impulso de investimentos em projetos para minerais críticos, com a demanda global para a fabricação de baterias para carros elétricos, com o avanço dos esforços pela transição energética, disse o diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann.