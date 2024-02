Taxas futuras caem com dado fraco dos EUA e apesar de Fed indicar corte de juros mais à frente

Segundo Gala, o mercado “se empolgou” anteriormente com a ideia de que o Fed poderia iniciar o ciclo de cortes em março, mas o comunicado desta quarta-feira teria deixado claro que isso ficará mais para frente.

Como a fala do chair do Fed, Jerome Powell, estava marcada para as 16h30 -- horário do fechamento dos negócios regulares com juros futuros -- eventuais ajustes adicionais na curva de juros brasileira ficarão para quinta-feira.

No Brasil, as atenções se voltam agora para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que divulgará o novo patamar da taxa básica Selic após as 18h30. A expectativa majoritária do mercado é de que o BC corte novamente a taxa em 0,50 ponto percentual, de 11,75% para 11,25% ao ano, como vem sendo sinalizado pela instituição.

Assim como no caso do Fed, o foco estará na mensagem do BC no comunicado, que pode dar pistas sobre os próximos passos da instituição.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,96%, ante 9,993% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,64%, ante 9,7% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,79%, ante 9,869%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,06%, ante 10,141%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,48%, ante 10,572%.