TCU libera Aneel a emitir autorizações para projetos renováveis que buscam subsídios

SÃO PAULO (Reuters) - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira permitir que a agência reguladora Aneel continue concedendo autorizações para novos projetos de energia renovável que buscam descontos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão (Tust) e distribuição (Tusd).

O relator do processo, ministro Benjamin Zymler, resolveu acatar os embargos de declaração apresentados pela Aneel diante de uma decisão anterior da corte que suspendia a concessão dos descontos em meio à chamada "corrida do ouro", com geradores de energia buscando garantir subsídios de 50% no "fio" para projetos de energia antes de expirar o prazo do benefício.

Em novembro do ano passado, o TCU determinou que a Aneel suspendesse a concessão de novos benefícios no fio para empreendimentos pendentes de autorização ao investigar "possíveis irregularidades" nesse processo.