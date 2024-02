Vontobel escolhe Brasil como melhor opção para investimentos em mercados emergentes

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - Um gestor de ativos da Vontobel Quality Growth, da Suíça, disse que o Brasil é uma das oportunidades de investimento mais atraentes nos mercados emergentes, prevendo uma tendência positiva contínua para as ações do país e um cenário econômico favorável.

Mesmo depois de uma recuperação que fez com que o índice de ações Bovespa atingisse recordes de alta no final de 2023, alguns investidores acreditam que as ações brasileiras ainda têm espaço para subir em meio a papeis com desconto, crescimento mais forte do que o esperado e taxas de juros em queda.