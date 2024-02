Ações de bancos regionais dos EUA caem pelo segundo dia consecutivo

WASHINGTON (Reuters) - Uma liquidação de ações de bancos regionais dos Estados Unidos continuava nesta quinta-feira, somando-se às perdas do dia anterior, quando o New York Community Bancorp chocou o mercado ao relatar problemas em seu portfólio de imóveis comerciais, renovando temores sobre a saúde do setor.

O índice bancário regional KBW perdia 4,8% depois de registrar sua maior baixa em um único dia desde o colapso do Signature Bank em março do ano passado. Ele estava a caminho de sua maior queda percentual em dois dias desde junho de 2020. Já o índice bancário do S&P 500 também cedia quase 2,7%.

As ações do NYCB perdiam outros 13,4% de seu valor e eram negociadas a 5,60 dólares. Os papéis registraram uma queda recorde de 37,6% em um único dia na quarta-feira, de acordo com a LSEG.