Brasil avalia linha de financiamento em iuan para agricultores, diz ministro

Com forma de ampliar o crédito, o governo anunciou no ano passado linhas de financiamento dolarizadas via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para produtores agrícolas com recebíveis em dólar, de modo a minimizar riscos cambiais.

Fávaro não deu detalhes de como eventualmente funcionaria o financiamento relacionado ao iuan.

Na sexta-feira, ele e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, apresentam as novas condições do programa BNDES Procapcred, voltado para o fortalecimento de cooperativas de crédito, "além de outras medidas para o fortalecimento do apoio ao setor agropecuário", conforme aviso de pauta divulgado pela instituição nesta quinta-feira.

Questionado sobre pedidos de mais verbas para subsídio ao prêmio do seguro rural, Fávaro afirmou que "é muito fácil só ir no Tesouro e pedir mais recursos", e que é preciso pensar em alternativas.

"Nós queremos, mas o orçamento está apertado... Então estamos planejando mais medidas estruturantes com agro, com previsão meteorológica mais precisa no médio prazo que a gente possa oferecer um seguro mais barato e mais pulverizado."