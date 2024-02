Dólar cai ante real na esteira da baixa dos rendimentos dos Treasuries

“Eu mencionaria também alguma preocupação do mercado com o sistema bancário americano. Tem banco regional lá de novo inspirando atenção”, pontuou durante a tarde o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo. “O balanço de um dos bancos trouxe apreensão, impulsionando então a compra de títulos e botando pressão nas taxas dos Treasuries, que respondem para baixo diante do aumento de demanda.”

Segundo Bergallo, a queda do dólar no mercado global esteve “absolutamente em linha” com a baixa dos retornos dos Treasuries.

Na quarta-feira, o New York Community Bancorp surpreendeu o mercado ao relatar problemas em seu portfólio de imóveis comerciais, renovando os temores sobre a saúde do setor bancário norte-americano. O Índice Bancário Regional KBW desabou.

Neste cenário, o dólar à vista virou para o negativo no Brasil e marcou a mínima de 4,9125 reais (-0,52%) às 16h08.

No fim da tarde, o dólar também seguia em baixa no exterior ante as divisas fortes e em relação a boa parte das moedas de países emergentes e exportadores de commodities.

Às 17:13 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,55%, a 103,040.