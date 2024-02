FMI apoia reformas de Milei, mas diz que ainda há riscos para o programa de U$44 bi da Argentina

Por Rodrigo Campos e Jorgelina do Rosario

NOVA YORK (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que a Argentina está comprometida com a acumulação de reservas internacionais e com a contenção do financiamento da dívida do governo pelo banco central do país na mais recente revisão de seu programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares, quando o credor global apoiou um conjunto de reformas propostas pela nova administração do presidente Javier Milei.

O FMI classificou o plano de estabilização de Milei para a combalida economia argentina como "ousado" e "muito mais ambicioso" do que os propostos por seus antecessores no país, citando o compromisso com reformas como um ponto positivo de sua vitória eleitoral esmagadora no final do ano passado, considerando os desafios de sua implementação.