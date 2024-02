Ibovespa fecha em alta com suporte de Petrobras e endossado por Wall St

"Os investidores, no geral, estão aguardando dados mais claros para o início da queda de juros nos EUA", afirmou Renato Nobile, analista da Buena Vista Capital.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 2,77%, a 41,57 reais, após renovar máximas históricas na véspera, e PETROBRAS ON avançou 1,90%, a 42,96 reais. Para Lima, da Ouro Preto Investimentos, a alta na sessão está ligada também a uma perspectiva de que a empresa continuará sendo uma boa distribuidora de dividendos. Na contramão, os preços do petróleo no exterior reverteram ganhos e fecharam em queda após falsas especulações do mercado de que Israel havia concordado com um cessar-fogo em Gaza. Ainda no setor, 3R PETROLEUM ON, que anunciou nesta quinta a contratação do Itaú BBA para avaliar proposta da sueca Maha Energy envolvendo a PetroReconcavo, caiu 2,45%, e PRIO ON recuou 1,78%.

- VALE ON caiu mais 0,46%, a 67,45 reais, após três quedas seguidas, período em que acumulou declínio de 2,5%. No exterior, os futuros do minério de ferro recuaram na China, mas subiram em Cingapura, com agentes financeiros ainda avaliando as perspectivas de demanda no mercado chinês.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,23%, a 32,69 reais, e BRADESCO PN caiu 0,20%, a 15,32 reais, antes de balanços do setor na próxima semana. BTG Pactual abre a agenda na segunda-feira pela manhã, enquanto Itaú divulga no mesmo dia, mas após o fechamento. Bradesco reporta na quarta-feira cedo e Banco do Brasil apresenta seu desempenho no final da quinta-feira. BANCO DO BRASIL ON avançou 2,29% e BTG PACTUAL UNIT teve acréscimo de 1,83%.

- AZUL PN recuou 1,12%, a 13,25 reais, após uma reunião de companhias aéreas com a Petrobras e o governo federal, marcada para esta quinta-feira, ser cancelada, conforme informado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O encontro seria para discutir eventuais mudanças nas condições do querosone de aviação. Mais cedo, a Petrobras reduziu o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em 0,4% ante o valor praticado em janeiro, seu quarto corte mensal consecutivo. GOL PN, que não faz mais parte do Ibovespa, perdeu 5,30%, a 2,68 reais.