MSD busca mais acordos em preparação para perda de receita do medicamento Keytruda

Por Michael Erman e Leroy Leo

(Reuters) - A MSD anunciou nesta quinta-feira que está aberta para negócios de até cerca de 15 bilhões de dólares, já que prevê uma perda de receita com sua imunoterapia contra o câncer, Keytruda, o medicamento de prescrição mais vendido no mundo.

A farmacêutica, que também reportou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre com as fortes vendas do Keytruda, fechou vários acordos no ano passado, como os 5,5 bilhões de dólares pagos à japonesa Daiichi Sankyo pelo direito de codesenvolver três medicamentos conjugados de anticorpos para o câncer.