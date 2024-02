Preços do petróleo caem 2% com falsos rumores sobre cessar-fogo no Oriente Médio

Os futuros do petróleo Brent caíram 1,85 dólar, ou 2,5%, para 78,70 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram 2,03 dólares, ou 2,7%, para 73,82 dólares.

As tensões no Oriente Médio impulsionaram recentemente os preços do petróleo. Persistem as preocupações sobre os ataques das forças houthi baseadas no Iêmen ao transporte marítimo no Mar Vermelho, que estão elevando os custos e perturbando o comércio global de petróleo.

O grupo houthi também disse que continuaria os ataques a navios de guerra dos EUA e do Reino Unido, no que chamou de atos de autodefesa.

