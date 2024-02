S&P Global vê perspectiva complexa para economias da América Latina neste ano

Atualmente, a S&P tem sete países da região com perspectiva negativa, incluindo Panamá, Colômbia, Peru e Chile, devido às baixas perspectivas de crescimento e complicações com suas respectivas reformas.

No caso da Argentina, onde o presidente libertário Javier Milei venceu a eleição no ano passado com a promessa de romper com o status quo, a S&P vê riscos nos swaps de dívida local neste ano que poderiam aumentar os cenários de inadimplência.

"Nada vai se mover em linha reta nessa situação, haverá curvas e movimentos estranhos, esperamos mudanças", disse Joydeep Mukherji, diretor-gerente de ratings soberanos para as Américas da S&P Global.

Várias das reformas anunciadas por Milei no início de seu governo tiveram de ser revertidas ou repensadas. "A questão é quanto dessa ambiciosa agenda será implementada e qual será o tamanho do impacto positivo inicial, pelo menos nos primeiros meses após o choque inicial", acrescentou.

Uma nota positiva para a nação sul-americana é a prorrogação do programa de crédito do Fundo Monetário Internacional até 31 de dezembro, um fator que dará ao novo governo tempo para implementar o programa atual para estabilizar sua economia.

A S&P chamou a atenção para a situação da Colômbia, que nas últimas décadas teve um crescimento econômico semelhante à média global, mas agora está sofrendo com questões conjunturais, como altos déficits e as consequências da pandemia de Covid-19.