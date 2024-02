Taxas futuras de juros caem com dados do mercado de trabalho e receio com bancos regionais nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em baixa no Brasil, em sintonia com a queda dos rendimentos dos Treasuries, com o mercado repercutindo a decisão do Federal Reserve sobre juros, na véspera, dados do mercado de trabalho dos EUA e preocupações em torno dos bancos regionais norte-americanos.

Na tarde de quarta-feira, o Fed anunciou a manutenção de sua taxa de juros de referência na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano -- como esperado -- e descartou a possibilidade de novos aumentos de juros. Ao mesmo tempo, adotou uma postura cautelosa em relação ao início do ciclo de cortes, o que elevou a percepção no mercado de que o primeiro corte ocorrerá em maio -- e não em março, como vinha sendo largamente precificado.

Nesta quinta-feira, porém, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9 mil, para 224 mil, ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 27 de janeiro. Os economistas haviam previsto 212 mil pedidos para a última semana.