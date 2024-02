Wall Street fecha em alta com balanços e relatório de empregos em foco

"Há uma maior digestão do Fed", disse Thomas Martin, Gerente Sênior de Portfólio da GLOBALT. "Ainda é um mercado em crescimento e a liquidação de ontem foi uma reação exagerada. Portanto, hoje estamos tendo um movimento de alta."

As ações da Meta subiram em uma negociação estendida, depois de a companhia divulgar uma receita melhor do que a esperada e declarar seu primeiro dividendo.

A Amazon.com também obteve ganhos nas negociações pós-fechamento, depois da divulgação de seu balanço.

A Apple. caiu no pregão estendido, depois que o lucro e a receita superaram as estimativas dos analistas, mas as vendas na China não atingiram as metas.

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed deixou sua taxa de juros inalterada na quarta-feira, conforme esperado. Em sua coletiva de imprensa, o chair do Fed, Jerome Powell, considerou "improvável" um corte na taxa de juros em março, redefinindo as expectativas do mercado de uma mudança para uma abordagem mais branda por parte do banco central norte-americano no primeiro trimestre e provocando uma forte liquidação.

O índice bancário regional KBW recuou 2,3%, prejudicado pela queda de 11,1% nas ações do New York Community Bancorp, depois que a empresa relatou problemas em seu portfólio de imóveis comerciais, provocando novos temores sobre a saúde das instituições financeiras regionais dos EUA.