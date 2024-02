Banco Mundial oferecerá a países acesso a fundos de emergência de empréstimos existentes

A diretora-gerente de operações do Banco Mundial, Anna Bjerde, disse à Reuters que um país com 3 bilhões de dólares não desembolsados de uma carteira de empréstimos de 5 bilhões de dólares poderá acessar instantaneamente 300 milhões de dólares em caso de furacão, terremoto ou pandemia, numa liquidez que poderia evitar muitas dificuldades.

"Ouvimos clientes e mais clientes, de países de renda muito baixa a países de renda média, dizerem: 'Quando ocorre uma crise, não estamos preparados financeiramente e temos que fazer todos os tipos de concessões terríveis que não queremos ter que fazer'."

O Banco Mundial também ampliará o acesso a financiamentos de emergência para crises maiores e pré-acordados como parte de futuros programas de empréstimo que exigirão reformas de preparação para crises e outras medidas institucionais para aumentar a resiliência.

Um terceiro componente aprovado pela diretoria executiva do Banco Mundial é a ampla expansão do uso de produtos de seguro contra catástrofes para proteção contra desastres de grande escala. Isso inclui títulos de catástrofe que oferecem pagamentos de seguro no caso de furacões ou outros desastres que atinjam determinados limites.