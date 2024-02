Criação de vagas nos EUA deve ter desacelerado em janeiro

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou levemente em janeiro, uma vez que uma economia resiliente e a produtividade forte dos trabalhadores incentivaram a maioria das empresas a manter seus funcionários, uma tendência que pode fazer com que a expansão econômica seja mantida este ano.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será acompanhado de perto nesta sexta-feira, pode diminuir ainda mais as expectativas do mercado financeiro de um corte na taxa de juros em março, com a previsão de que o crescimento anual dos salários tenha mantido seu ritmo sólido no mês passado.