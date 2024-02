Dólar salta após relatório de emprego dos EUA superar todas as expectativas

Na B3, às 11:01 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,74%, a 4,9660 reais.

No exterior, o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,66%, a 103,730.

A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos acelerou em janeiro, provavelmente porque a resiliência da economia e a forte produtividade dos trabalhadores incentivaram as empresas a contratar e manter mais funcionários, uma tendência que pode proteger a economia de uma recessão este ano, mas influenciar o Federal Reserve, banco central dos EUA, a adiar cortes de juros.

A economia norte-americana abriu 353 mil vagas de trabalho no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, superando todas as expectativas: a mediana dos economistas consultados pela Reuters previa abertura de 180 mil postos de trabalho em janeiro, com as projeções variando de 120 mil a 290 mil.

"Acima do esperado, muito forte mesmo; naturalmente isso está apoiando a alta do dólar", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Isso aí vai adiar o corte dos juros por lá. O mercado estava precificando em 40% a chance de corte já em março após o Fed na quarta, e sem dúvida estes dados de hoje jogam água fria em qualquer expectativa desse corte."