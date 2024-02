Encomendas à indústria dos EUA aumentam moderadamente em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos fabricados nos EUA tiveram um aumento moderado em dezembro, mas é provável que haja uma aceleração nos próximos meses, uma vez que os pedidos não atendidos continuaram a se acumular.

As encomendas à indústria aumentaram 0,2%, após alta de 2,6% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. O aumento ficou em linha com as expectativas dos economistas, segundo pesquisa da Reuters. Os pedidos aumentaram 0,8% na comparação anual em dezembro.

O setor de manufatura, que responde por 10,3% da economia, está sendo limitado pelas altas taxas de juros, mas as perspectivas parecem promissoras.