Fortes ganhos de empregos podem afetar confiança do Fed sobre inflação

Os números -- 353.000 novos empregos criados em uma ampla gama de setores e salários por hora 4,5% maiores do que no ano anterior -- provavelmente não farão com que as autoridades do banco central dos Estados Unidos deixem de reduzir os juros ainda este ano.

No entanto, a força contínua do mercado de trabalho norte-americano pode tornar o caminho para os cortes na taxa básica mais longo. Isso porque o mercado de trabalho dos EUA não mostra sinais de desaceleração e, com revisões dos dados do ano passado, ele se mostrou ainda mais forte do que se pensava, apesar dos aumentos agressivos dos juros pelo Fed.

O banco central manteve sua taxa de juros de referência "overnight" na faixa de 5,25% a 5,50% na quarta-feira, onde está desde julho. Embora o chair do Fed, Jerome Powell, tenha dito que isso provavelmente marcaria o pico, ele também afirmou que os cortes na taxa básica só ocorreriam quando os formuladores de política monetária tivessem "maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável para 2%".

Embora Powell também tenha dito que o Fed não vê mais o enfraquecimento do mercado de trabalho como necessário para fazer mais progressos em relação à inflação, os dados de emprego de janeiro podem fazer pouco para garantir aos formuladores de política monetária que o reequilíbrio do mercado de trabalho está ajudando a solidificar a trajetória de queda da inflação.

"O crescimento da folha de pagamento e dos salários mais forte do que o esperado provavelmente incentivará o Fed a se manter firme, uma vez que eles sentem pouca pressão para começar a cortar os juros", disse Daniel Zhao, economista-chefe da Glassdoor, após a divulgação dos dados.

Os operadores de contratos futuros que são liquidados de acordo com a taxa básica do Fed reagiram reduzindo a probabilidade implícita no preço de um primeiro corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Fed de 30 de abril a 1º de maio para cerca de 70%, em comparação com cerca de 90% mais cedo.