Ibovespa recua com dados fortes de emprego dos EUA; Vale cai mais de 1%

DESTAQUES

- VALE ON caía 1,11%, a 66,70 reais, engatando a quinta queda seguida, pressionada nesta sessão por nova queda nos contratos futuros do minério de ferro. O vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange, na China, encerrou as negociações do dia com recuo de 2,23%, conforme persistem as preocupações com a recuperação do setor imobiliário chinês. Os papéis da mineradora chegaram a 66,58 reais no pior momento, logo após a divulgação dos dados de emprego nos EUA.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,19%, a 41,65 reais, buscando manter o viés positivo que predominou na semana -- a ação fechou em queda apenas na terça-feira -- e assegurou novas máximas histórica para o papel. No exterior, porém, os preços do petróleo recuavam, com o barril de Brent mostrando variação negativa de 0,61%. No setor, PETRORECONCAVO ON caía 2,56%, PRIO ON perdia 2,97% e 3R PETROLEUM ON cedia 0,6%.

- COGNA ON recuava 8,68%, a 2,63 reais. Relatório de analistas do BTG Pactual cortou recomendação das ações para "venda" e reduziu o preço-alvo de 3,4 para 2,6 reais, citando um "valuation esticado" e dinâmica fraca de resultados entre as razões. Ao mesmo tempo, os analistas elevaram a recomendação de Yduqs para "compra" e o preço-alvo de 26 para 28 reais, enxergando um bom ponto de entrada nos papéis, apoiado em uma dinâmica sólida para os resultados e exposição a nichos mais resilientes, entre outros fatores.YDUQ3 ON avançava 0,47%, a 19,22 reais.

- AZUL PN subia 3,02%, a 13,65 reais, apoiada por relatório do BTG Pactual que elevou a recomendação dos papéis para "compra", bem como o preço-alvo de 20 para 33 reais, citando entre os argumentos uma estrutura de capital mais forte e menor competição no mercado doméstico após a Gol pedir recuperação judicial nos EUA. Em paralelo, os analistas do BTG cortaram a recomendação de Gol para "venda", reduzindo o preço-alvo de 10 para 1 real, citando a decisão da companhia de pedir recuperação judicial nos EUA e o financiamento de 950 milhões de dólares na modalidade "debtor in possession" (DIP). GOL PN caía 1,12%, a 2,65 reais.

- GERDAU PN valorizava-se 1,67%, a 21,32 reais, após relatório do Goldman Sachs elevar recomendação das ações para "compra" e o preço-alvo de 25 para 26 reais. Os analistas enxergaram níveis de 'valuation' atrativos, enquanto avaliam que a confiança de investidores e a dinâmica dos resultados está quase no piso. No setor, CSN ON cedia 2,39% e USIMINAS PNA apurava decréscimo de 1,19%.