MB está pronto para IPO, mas ainda não é o momento, dizem executivos

DIVERSIFICAÇÃO

Os executivos afirmaram que há também uma série de ações do MB nos próximos meses que devem apoiar o grupo, que segue trabalhado na diversificação de seu portfólio de produtos e serviços; e já reduziu a participação das operações com criptomoedas para menos do que 50% da receita.

A companhia vai ofertar cartão aos clientes até o final do primeiro semestre, em um primeiro momento apenas com a opção débito, em um projeto em parceria com a Mastercard. O produto vem após a empresa obter autorização do Banco Central no ano passado para atuar como instituição de pagamento.

E o MB também está buscando outras licenças, incluindo para atuar como uma Sociedade de Crédito Direto (SCD) e uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). Neste último caso, Dagnoni afirmou que ela pode vir por meio de uma operação de aquisição, mas não detalhou.

A plataforma de captação para startups também é considerada uma das avenidas de crescimento da companhia. Os executivos reconhecem que os últimos anos foram de pouca liquidez, com os fundos de venture capital investindo menos, mas avaliam que é um momento de inflexão, que daqui a pouco esse fluxo deve retornar.

A tokenização dos ativos do mundo real usando blockchain, conceito resumido na sigla RWA (Real World Assets), também deve continuar ganhando espaço nos negócios da companhia. Desde que começou a oferecer esse tipo de produto, em 2019 o MB já fez operações com mais de 10 classes de ativos, somando 500 milhões de reais.