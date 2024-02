Minério de ferro cai por preocupações persistentes com setor imobiliário da China

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta sexta-feira, atingindo seu nível mais baixo em duas semanas, e devem fechar a semana com queda acumulada, já que se mantêm as preocupações com a recuperação do setor imobiliário na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 2,23%, a 941 iuanes (131,07 dólares) a tonelada, marcando seu nível mais baixo desde 19 de janeiro. O preço caiu mais de 5% esta semana.

Enquanto isso, o minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura perdeu 3,24%, a 126,75 dólares a tonelada, marcando uma mínima desde 18 de janeiro. O contrato caiu mais de 6% até o momento nesta semana.