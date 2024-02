Nasdaq e S&P 500 sobem com balanços de tecnologia; dados de empregos pesam

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O Nasdaq, índice carregado em ações de tecnologia, e o índice de referência S&P 500 subiam nesta sexta-feira, com investidores se animando com os robustos balanços trimestrais da Meta Platforms e da Amazon.com, enquanto um forte relatório de empregos continha o otimismo.

O crescimento do emprego nos EUA acelerou em janeiro e os salários tiveram o maior aumento em quase dois anos, sinais de força persistente no mercado de trabalho que podem dificultar o início do corte das taxas de juros pelo Federal Reserve em maio, conforme previsto atualmente pelos mercados financeiros.