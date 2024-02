Produção sobe mais que o esperado em dezembro e indústria do Brasil volta a crescer em 2023

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira encerrou 2023 com crescimento acima do esperado em dezembro e voltou a crescer no acumulado do ano, embora a um ritmo lento em meio a dificuldades para deslanchar em um cenário de juros restritivos e desafios globais.

A produção industrial teve alta de 1,1% em dezembro em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).