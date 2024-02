Trump não reconduziria Powell como chair do Fed

"Acho que ele vai fazer algo para ajudar os democratas", disse Trump.

Na quarta-feira, Powell e o Fed sinalizaram que tinham concluído o ciclo de alta das taxas e que agora estavam esperando para ter mais confiança na queda da inflação para sua meta de 2% antes de reduzir as taxas, algo que Powell disse ser provável que aconteça este ano.

Biden, um democrata que venceu Trump na disputa pela Casa Branca em 2020, reconduziu Powell a um segundo mandato em 2021.

Trump escolheu Powell em 2017 para liderar o banco central dos EUA, mas o presidente republicano se voltou contra ele logo após sua posse em fevereiro de 2018.

Nos meses que se seguiram, Trump atacou Powell e o Fed com frequência por aumentar os custos dos empréstimos, especialmente conforme o mercado acionários norte-americano caía e os rendimentos da dívida do governo começavam a sinalizar uma possível recessão no futuro.

Trump alertou para uma "inflação maciça" se as tensões no Oriente Médio elevarem os preços do petróleo e da energia.