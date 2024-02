Volkswagen vai investir mais R$9 bi no Brasil entre 2026 e 2028

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que vai investir 9 bilhões de reais no Brasil entre 2026 e 2028, recursos que se somarão a aportes de 7 bilhões previstos para entre 2022 e 2026 e que reforçarão plano de lançamentos de produtos e desenvolvimento de novos veículos, incluindo híbridos e elétricos.

"A Volkswagen do Brasil lançará 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e flex", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A empresa afirmou que o novo investimento envolve desenvolvimento e produção de "projetos inovadores e com foco em descarbonização" para as quatro fábricas da Volkswagen no Brasil.