Ações da China se recuperam com força em meio a novas discussões sobre medidas de suporte

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 4,04%, registrando o maior ganho em seis meses.

A recuperação ocorre depois que os principais índices do país afundaram para mínimas de cinco anos nas últimas sessões, devido à fraqueza da economia e à falta de medidas vigorosas de estímulo, como as implementadas durante crises passadas.

A maior parte do aumento ocorreu quando os investidores retornaram do intervalo do meio-dia, depois de digerirem uma série de notícias.

A Bloomberg News informou que o presidente Xi Jinping discutirá as dificuldades do mercado acionário com os órgãos reguladores financeiros. Os órgãos reguladores também anunciaram novas restrições às vendas a descoberto e os investidores estatais disseram que estavam expandindo seus planos de compra de ações.

"Ainda está longe de ser convincente, mas você para de entrar em pânico quando as autoridades começam a entrar em pânico", disse Nick Ferres, diretor de investimentos da Vantage Point Asset Management.

A compra líquida por estrangeiros, no valor de 12,6 bilhões de iuanes (1,75 bilhão de dólares), marcou a maior corrida de um dia no ano até agora.