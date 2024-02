Ações europeias sobem impulsionadas por papéis de energia; o índice alemão toca novo pico

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias avançaram nesta terça-feira com balanços fortes da BP e preços mais altos do petróleo impulsionando as gigantes do setor de energia, enquanto investidores avaliavam novos estímulos para os mercados financeiros da China.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,63%, a 486,76 pontos, com o índice de energia na liderança da alta, subindo 2,1% ao acompanhar o avanço nos preços do petróleo bruto.