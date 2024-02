BP supera previsão com lucro trimestral de US$3 bi e aumenta recompras

Os resultados trimestrais, impulsionados pela forte comercialização de gás, elevaram o lucro da gigante da energia em 2023 para 13,8 bilhões de dólares, embora esse valor tenha representado metade do registrado no ano anterior, já que os preços do petróleo e do gás esfriaram e as margens de lucro do refino enfraqueceram.

Os ganhos foram um alívio para o CEO Murray Auchincloss, depois que os resultados da empresa ficaram substancialmente abaixo de suas previsões nos dois trimestres anteriores.

Auchincloss tornou-se CEO permanente em janeiro, depois de ter sido nomeado CEO interino em 12 de setembro, quando Bernard Looney renunciou abruptamente ao cargo por não ter revelado totalmente detalhes de relacionamentos pessoais anteriores com colegas.

Auchincloss disse à Reuters que a BP continua comprometida com sua estratégia de reduzir a produção de petróleo em 25% em relação aos níveis de 2019 até 2030, para 2 milhões de barris por dia, ao mesmo tempo em que aumenta seus negócios de energias renováveis e de baixo carbono até o final da década.

"Ao nos aproximarmos de 2025, vamos nos concentrar na simplificação dos negócios", disse ele.

"Vamos nos adaptar pragmaticamente ao que está acontecendo com a demanda na sociedade", disse ele, acrescentando que a BP poderia aumentar sua produção de petróleo além da meta de 3% para 2022 a 2027, dependendo dos retornos.