CEO do Itaú Unibanco considera possível dividendo extraordinário também para 2024

O payout do ano passado ficou em 60,3%, totalizando 21,5 bilhões de reais, com o Itaú anunciando na véspera dividendos de 11 bilhões de reais para 2023, em complemento aos valores de juros sobre capital próprio (JCP) já declarados para o exercício -- 6,2 bilhões de reais já pagos e 4,3 bilhões de reais que serão pagos no mesmo dia que os dividendos, em 8 de março.

"Não olhem esse dividendo extraordinário como um evento isolado", reforçou Maluhy Filho em teleconferência com analistas.

O Itaú reportou na segunda-feira lucro líquido recorrente de 9,4 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com as expectativas de analistas.

Também divulgou projeções para 2024, incluindo previsão de crescimento de 6,5% a 9,5% da carteira de crédito total, que acumulou em 2023 expansão de 3,1%, ante previsão de aumento entre 5,7% e 8,7%.

O CEO do maior banco do país explicou que o crescimento da carteira de crédito total no ano passado abaixo do guidance refletiu efeitos cambiais, chamando a atenção para o desempenho no Brasil, com expansão de 5,7%.

No quarto trimestre, o índice de inadimplência total considerando 90 dias de atraso passou a 2,8% no quarto trimestre, ante 2,9% um ano antes e 3% no terceiro trimestre.