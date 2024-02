Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação de curto prazo, aponta BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação para os próximos 12 meses, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta terça-feira, em um sinal de que os esforços de restrição de crédito do BCE estão tendo impacto.

A Pesquisa de Expectativas do Consumidor é usada pelas autoridades para avaliar se a série mais acentuada de aumentos das taxas de juros na história do euro convenceu as famílias de que a inflação, antes descontrolada, voltará a cair para a meta de inflação de 2% do BCE.

A última pesquisa, realizada em dezembro em um painel ampliado de 11 países, mostrou que as famílias médias esperam que os preços aumentem 3,2% nos 12 meses seguintes, abaixo dos 3,5% do mês anterior.