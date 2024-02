Copom vê progresso relevante na inflação, mas cenário internacional impõe cautela

No mesmo dia da reunião do Copom, o Federal Reserve manteve a taxa de juros e o chair do banco central dos EUA, Jerome Powell, disse que a instituição ainda precisa ver mais dados favoráveis da inflação para ter certeza de que é hora de reduzir os juros, derrubando apostas de que os cortes poderiam começar já em março.

Os membros do Copom reconheceram uma melhora no quadro inflacionário corrente global, mas destacaram que permanece uma grande incerteza em torno da demanda global futura, cenário agravado mais recentemente pelas tensões geopolíticas, com elevação dos preços dos fretes.

"Tais elementos alimentam o debate sobre a natureza das pressões inflacionárias e potencialmente sobre o ritmo de distensão monetária a ser adotado pelas economias avançadas", disse o Copom.

"Nesse contexto, e diante da volatilidade recente e da incerteza à frente no cenário internacional, o Comitê manteve a avaliação de que é apropriado adotar uma postura de cautela, principalmente em países emergentes."

O Copom reiterou, ainda, que a desancoragem das expectativas de inflação doméstica são um fator de preocupação que requer uma atuação firme da autoridade monetária.

Economistas consultados pelo BC preveem uma inflação de 3,81% este ano e de 3,50% em 2025, segundo o mais recente relatório Focus, ainda bem acima da meta central de inflação, de 3%.