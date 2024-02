Dólar cai em dia de ajustes e busca por ativos de risco

Nesta terça-feira, o ambiente era de otimismo, com os investidores em busca de ativos de maior risco, como o real. Além de ajustes em relação aos movimentos mais recentes, as cotações refletiam, conforme Izac, declarações da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Para ela, se a economia dos Estados Unidos tiver o desempenho esperado, isso poderá abrir a porta a cortes na taxa básica de juros. Por outro lado, Mester disse que ainda não está pronta para oferecer qualquer cronograma para uma política monetária menos restritiva.

Neste ambiente, o dólar à vista se distanciou um pouco dos 5,00 reais -- cotação atingida durante a sessão de segunda-feira, no auge do pessimismo trazido pelas declarações de Powell.

“Nos últimos dias vimos um estresse que tomou conta dos mercados no Brasil. Acho que 5,00 reais neste momento me parecem um exagero; trabalhar em torno de 4,85 e 4,90 reais faz mais sentido”, avaliou o economista-chefe na Way Investimentos, Alexandre Espirito Santo.

“Nosso mercado deu uma exagerada em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro, mas hoje (terça-feira) vê que não é para tudo isso. Bolsa e dólar estão recompondo um pouco do excesso de pessimismo do início do ano”, acrescentou.

No fim da tarde, o dólar também seguia em baixa ante as divisas fortes e em relação à maioria das moedas de exportadores de commodities e emergentes.