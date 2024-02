EDP quer dobrar carteira da comercializadora de energia em 2024; renova acordo com BB

Além do fornecimento de energia via mercado livre, a EDP também tem uma parceria com o BB em geração distribuída solar. Ao todo, são 8 usinas solares, com 26,33 megawatts-pico (MWp) instalados, que abastecem 365 agências do banco, com uma economia estimada de 102,5 milhões de reais para o BB ao longo dos 15 anos de contrato.

(Por Letícia Fucuchima)