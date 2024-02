Haddad diz que 2024 pode surpreender positivamente; resultado primário depende do Congresso

"O resultado primário depende do Congresso Nacional", acrescentou.

O governo tem como meta zerar o déficit primário do país ao final deste ano, e o ministro buscou mais uma vez mostrar comprometimento com a meta. Haddad disse que o governo sequer pretende lançar mão de contingencimentos ou da margem prevista no arcabouço fiscal para alcançar o objetivo.

Para isso, disse Haddad, a equipe econômica continuará a trabalhar medidas com intuito de "ir fechando esses ralos" que impactam na arrecadação, citando as tentativas do governo de reduzir gastos tributários.

"Queremos ir atrás do resultado necessário para cumprir a meta sem contingenciar", disse. "Essas medidas precisam receber o apoio do Congresso Nacional e da sociedade que reverbera no Congresso Nacional."

O ministro fez a previsão de que, assim como ocorreu em 2023, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superará as estimativas do início do ano. Disse ainda esperar que o PIB do quarto trimestre do ano passado supere as expectativas.

"Não vejo razão para nós crescermos menos de 2%... Já tem gente de mercado falando em mais. Gente séria, falando em 2,5%, falando em 2,6%. Gente que sabe fazer conta", disse.