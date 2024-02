SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nos primeiros negócios desta terça-feira, com a cena corporativa sob os holofotes, incluindo balanço e projeções do Itaú Unibanco, resultado e anúncio de OPA da Cielo e planos da Natura&Co de possível separação entre Natura&Co Latam e Avon.

Às 10h09, o Ibovespa subia 0,62%, a 128.383,68 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, para 14 de fevereiro, 0,27%.

(Por Paula Arend Laier)