Ibovespa fecha em alta de mais de 2% com Itaú e Bradesco sob holofotes

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 4,29%, a 34,79 reais, renovando máximas históricas, após lucro líquido recorrente de 9,4 bilhões de reais no quarto trimestre, em desempenho considerado forte por analistas, mas dentro do esperado. O maior banco privado do país também divulgou projeções para 2024 que, segundo os analistas, implicam lucro líquido de cerca de 40 bilhões de reais no ano. E ainda aprovou dividendos extraordinários de 11 bilhões de reais, resultando em um payout total de 21,5 bilhões de reais referente a 2023. De acordo com o presidente-executivo do Itaú, é possível que o banco anuncie novamente um dividendo extraordinário para 2024.

- BRADESCO PN avançou 6,21%, a 16,60 reais, após anúncio de proposta de oferta pública de aquisição das ações da Cielo pelos controladores - Bradesco e Banco do Brasil -, que analistas do BTG Pactual veem fazer sentido principalmente para o banco privado. O Bradesco ainda reporta na quarta-feira seu resultado trimestral e seu plano estratégico, antes da abertura da bolsa. BANCO DO BRASIL ON subiu 2,16%, também registrando cotações recordes - de 59,60 reais no fechamento e 59,73 reais no intradia.

- CIELO ON encerrou com elevação de 3,98%, a 5,23 reais, após decisão dos controladores de lançar uma OPA de até a totalidade das ações da companhia a 5,35 reais por papel. A empresa de meios de pagamentos também divulgou na véspera balanço trimestral e juros sobre capital próprio (JCP) de 410 milhões de reais.

- NATURA&CO ON fechou em alta de 6,79%, a 17,15 reais, após a fabricante de cosméticos anunciar na véspera que seu conselho de administração autorizou a diretoria a avaliar uma possível separação da Natura&Co Latam e da Avon em duas companhias independentes e de capital aberto.

- VALE ON subiu 1,77%, a 66,67 reais, fornecendo um suporte relevante ao resistir ao declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com perda de 0,63%, a 939 iuanes (130,57 dólares) por tonelada. A mineradora afirmou nesta terça-feira que está avaliando eventual renovação de contrato de seu atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou a realização de um processo sucessório, já que o mandato do executivo se encerra em 26 de maio. Ruídos sobre pressão do governo federal para influenciar no comando da Vale têm afetado a ação neste começo de ano.