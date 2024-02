Japão pode manter mandato de combate à deflação mesmo que BC acabe com juros negativos, diz autoridade do governo

A promessa serviu como a espinha dorsal do estímulo monetário radical do ex-presidente do BOJ, Haruhiko Kuroda, e como justificativa para manter as taxas de juros do Japão em níveis extremamente baixos.

Alguns analistas dizem que a promessa está ultrapassada, uma vez que a inflação está acima de 2% há mais de um ano, levando o banco central a contemplar um fim de curto prazo para sua política de taxas negativas.

Hayashi rebateu essa opinião, dizendo que qualquer mudança na política monetária não alteraria a importância de sua meta de inflação de 2% e a necessidade de o governo e o banco central coordenarem suas ações para evitar o retorno da deflação.

"A importância dessa declaração, que exigiu a necessidade de acabar com a deflação e alcançar um crescimento sustentável, não mudará", disse Hayashi à Reuters em uma entrevista na segunda-feira.

"A estrutura atual, sob a qual o BOJ orienta a política monetária com o objetivo de atingir sua meta de inflação de 2%, é algo muito importante para o governo e o público."

Hayashi esteve envolvida na elaboração da declaração conjunta como funcionária sênior do Gabinete do Governo. Como diretora-geral do Escritório de Pesquisa Econômica, ela atualmente informa o primeiro-ministro Fumio Kishida regularmente sobre os desdobramentos econômicos.