JPMorgan abrirá mais de 500 novas agências bancárias nos EUA nos próximos 3 anos

O JPMorgan não especificou o valor exato do investimento.

A estratégia agressiva de expansão do banco ocorre em um momento em que outras instituições estão diminuindo sua presença física. O número de agências bancárias ativas nos EUA totalizou 77.690 após 123 fechamentos e 80 aberturas no mês de outubro, de acordo com a S&P Global Market Intelligence.

O JPMorgan tinha a maior rede no final de 2023, com 4.897 agências. O rival Bank of America, que também vem adicionando novas agências, tinha 3.845 no final de dezembro.

Impulsionado pela resiliência dos consumidores e, ao mesmo tempo, obtendo mais receita com os juros recebidos pelos clientes à medida que o Federal Reserve aumentava os juros, o JPMorgan obteve um lucro anual recorde em 2023.

As novas agências do banco normalmente terão uma área de consulta para os clientes terem uma conversa particular e não usarão os caixas como ponto focal principal, disse à Reuters a presidente-executivo do Chase Consumer Banking, Jennifer Roberts.

"Nossa rede de agências é um dos principais motivos pelos quais os clientes abrem contas conosco e tem nos ajudado a atrair depósitos", disse Roberts. "Nós realmente vemos nossas agências como uma vitrine para toda a empresa e é uma âncora para expandirmos nosso relacionamento com os clientes, já que pretendemos ser seu principal parceiro financeiro."