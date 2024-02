Lula deve decidir até fim da semana sobre envio de PL da reoneração ao Congresso, diz Efraim

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), afirmou nesta terça-feira que, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir até o fim desta semana sobre o provável envio de um projeto de lei sobre a reoneração da folha de pagamentos.

Em entrevista a jornalistas na sede do Ministério da Fazenda após reunião entre Haddad e líderes do Senado, Efraim disse que quanto mais o PL se aproximar do texto da medida provisória 1202, mais fácil será o encaminhamento da proposta.

(Reportagem de Victor Borges)