Membro da produção morre em queda no set da série da Marvel "Wonder Man"

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Um membro da produção morreu nesta terça-feira em uma queda no set da série de televisão “Wonder Man” (ou “Homem-Maravilha”), do estúdio Marvel, disse um porta-voz do estúdio da Walt Disney.

O homem, que não foi identificado pela empresa, caiu das vigas do Radford Studio Center, nos arredores de Los Angeles. As filmagens não estavam em andamento naquele momento e a produção havia sido interrompida no dia.