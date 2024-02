Mercedes-Benz amplia disputa sobre mercado de aluguel de caminhões no Brasil

Além da Vamos e da Localiza Pesados, o mercado de locação de caminhões no Brasil é disputado pelas montadoras Volvo, Scania e VWCO, as duas últimas do grupo Traton.

A Mercedes-Benz, que tradicionalmente disputa a liderança do mercado de caminhões do Brasil com a VWCO, grande fornecedora da Vamos, até agora não tinha uma operação de aluguel.

"O cliente ia na concessionária Mercedes e se queria comprar um caminhão, tinha lá; se queria financiar, o banco estava lá; se queria seguro, a corretora também; mas e locação?", disse Rensi sobre o momento da abertura da nova empresa, que exigirá investimento de 200 milhões de reais até o final deste ano.

Segundo a executiva, até 2021, apenas 1% da frota de ônibus e caminhões do Brasil estava disponível para locação. Esse percentual subiu para 2% no ano passado, considerando uma frota de 3,8 milhões de caminhões em operação no país.

Em termos de caminhões novos, 6,5% dos caminhões emplacados no Brasil em 2022 foram para locação. A fatia passou a cerca de 10% em 2023 e a previsão da empresa para 2024 é de atingir algo entre 14% e 15%, disse Rensi, citando dados de mercado.

"Na Europa, a frota circulante que é para locação chega a 25%, 30%", afirmou a executiva. "O mercado (no Brasil) é bem incipiente, tem bastante tempo para crescer."