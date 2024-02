Minério de ferro cai com temor sobre demanda da China e menor estocagem antes do feriado

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro fecharam em queda nesta terça-feira, arrastados pela diminuição do reabastecimento do produto antes do feriado entre as siderúrgicas e pela perspectiva sombria de demanda na China, principal mercado consumidor do minério, que está enfrentando uma crise imobiliária e tombo do mercado de ações.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, encerrou as negociações do dia com perda de 0,63%, a 939 iuanes (130,57 dólares) por tonelada, fora das mínimas alcançadas pela manhã.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caía 0,75%, a 125,15 dólares por tonelada, o valor mais baixo desde 18 de janeiro.