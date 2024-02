Pedidos à indústria alemã têm aumento surpreendente em dezembro

Em uma comparação de três meses menos volátil, os pedidos industriais de outubro a dezembro de 2023 foram 0,1% mais altos do que nos três meses anteriores.

Em dezembro, os pedidos domésticos aumentaram 9,4% em relação ao mês anterior. Os pedidos estrangeiros aumentaram 8,5%, com uma elevação de 34,5% nos pedidos da zona do euro e uma queda de 7,5% nos pedidos de fora da zona do euro.

Para 2023 como um todo, os pedidos industriais ajustados pelo calendário caíram 5,9% em comparação com o ano anterior.

(Reportagem de Maria Martinez e Mateusz Dobrzyniewski)