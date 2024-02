Petróleo reduz ganhos por conversas sobre possível cessar-fogo em Gaza

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do Brent e do petróleo dos Estados Unidos subiram inicialmente acima de 1 dólar por barril nesta terça-feira, depois que o Departamento de Energia dos EUA disse que a produção de petróleo cresceria menos do que o previsto, mas depois desistiram de alguns dos ganhos diante de conversas sobre um possível cessar-fogo prolongado na Guerra de Gaza.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 78,59 dólares por barril, alta de 0,60 dólar, ou 0,77%, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 0,53 dólar, ou 0,73%, para 73,51 dólares.