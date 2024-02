Riva adquire do Carrefour Property empreendimentos com venda estimada de R$600 mi em SP e RJ

A venda faz parte da estratégia do Carrefour Property de destravar valor dos terrenos do grupo no Brasil, densificando áreas onde há operações de varejo, atacarejo e clube de compras, com diferentes formatos de empreendimentos, como torres residenciais e corporativas.

"Acreditamos no conceito multiuso em grandes cidades, proporcionando uma experiência integrada ao estabelecer residências próximas às lojas do Grupo", afirmou a presidente-executiva do braço de gestão e desenvolvimento de portfólio imobiliário do Grupo Carrefour Brasil, Liliane Dutra.

"A empresa tem mais de 500 ativos próprios, totalizando mais de 20 milhões de metros quadrados de landbank. Usamos apenas 15% desse potencial, ou seja, temos uma grande oportunidade de desenvolver essa tese de multiuso", acrescentou a CEO, referindo-se ao banco de terrenos da companhia.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)