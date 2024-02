Safra anuncia aquisição da Guide Investimentos

A conclusão da transação ainda está sujeita à obtenção das aprovações regulatórias necessárias, acrescentou.

O Safra contou com as assessorias financeira e legal, respectivamente, do Banco J. Safra e dos escritórios Spinelli Advogados e Vieira Rezende Advogados, enquanto o Pinheiro Neto Advogados assessorou a Fosun.