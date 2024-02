TIM Brasil prevê investimentos entre R$4,4 bi e R$4,6 bi em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM Brasil espera investimentos entre 4,4 bilhões e 4,6 bilhões de reais em 2024, segundo projeções divulgadas em fato relevante nesta terça-feira.

A operadora de telecomunicações prevê uma alta entre 7% e 9% no Ebitda este ano em relação ao ano passado, e um crescimento de 5% a 7% na receita de serviços na comparação ano a ano.

A TIM projeta para sua linha móvel "melhoria contínua e sustentável do mercado", impulsionada por quatro fatores: uma nova dinâmica de mercado mais racional e com clientes focados em valor e qualidade, essencialidade do serviço móvel, oportunidade de incremento uso com aumento da demanda por dados, e acessibilidade de preços, afirmou a empresa no documento.