Lucro normalizado da TIM Brasil sobe 52,6% no 4º tri, para R$900 mi, na base anual

Os custos e as despesas operacionais normalizados somaram 3,13 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 6,2% frente ao mesmo período do ano imediatamente anterior, com uma maior carga de despesas nas linhas de interconexão.

DIVULGAÇÃO DE GUIDANCE

A TIM Brasil divulgou ainda, separadamente, seu plano estratégico para o período de 2024 a 2026, anunciando previsão de investimentos entre 4,4 bilhões e 4,6 bilhões de reais este ano, conforme fato relevante ao mercado.

A companhia prevê uma alta entre 7% e 9% no Ebitda em 2024, na comparação com o ano passado, e um crescimento de 5% a 7% na receita de serviços.

Para sua linha de telefonia móvel, seu principal negócio, a empresa afirmou projetar uma "melhoria contínua e sustentável do mercado" para o novo triênio.

Segundo a empresa, essa melhoria seria impulsionada por: uma nova dinâmica de mercado mais racional e com clientes focados em valor e qualidade; essencialidade do serviço móvel; oportunidade de incremento do uso com aumento da demanda por dados; e acessibilidade de preços.