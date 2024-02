Ações da China sobem com expectativa de resgate do mercado

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China ampliaram os ganhos nesta quarta-feira, com os investidores aguardando medidas mais substanciais de resgate do mercado depois que Pequim sinalizou que estava aumentando os esforços para sustentar os mercados.

As ações de Hong Kong, entretanto, encerraram em baixa, indicando que os investidores ainda estão avaliando a eficácia das medidas.